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منوعات

أحدث إطلالة لـ كيم كارداشيان في سيلفي مع ابنتها نورث

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:24 ص
كيم كاردشيان وابنتها
كيم كاردشيان وابنتها
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محمد بدران
نشرت كيم كاردشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، تشارك بها متابعيها.

وظهرت كيم كاردشيان في إطلالة مميزة لها مع ابنتها "نورث"، وهي تداعبها أثناء التقاط السيلفى، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان كشفت عن أن ابنتها الكبرى نورث أصبحت تتبعها في عالم الموضة وتسير على نفس خطاها وفي يوم ما قد تصبح خليفتها.

ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست، 3 أطفال، هم شيكاجو التي ولدت في يناير 2018 من أم بديلة أيضا، وسينت البالغ من العمر 3 أعوام، ونورث وعمرها 5 سنوات.

وقرر الزوجان استخدام أم بديلة بعد أن حذر الأطباء كارداشيان من مشاكل صحية خطيرة بعد ولادة سينت في 2015 إذا أقدمت على الحمل مجددا.
أحدث إطلالة لـ كيم كارداشيان في سيلفي مع ابنتها نورث
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