العرب يخذلون محمد صلاح .. اعرف التفاصيل

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن الأصوات التي منحت الفائز جائزة الكرة الذهبية، والتي توّج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، للمرة السادسة في تاريخه.





وتفوق ميسي على الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، والسنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول.





وتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الخامس، بينما حل الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي في المركز العاشر.





ووفقا لما جاء في"ميرور"، فقد جاء تصويت الصحفيين العرب المشاركين في اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية على النحو التالي بترتيب الاختيارات:





الجزائر: ساديو ماني – ميسي – محرز – فان دايك – أجويرو.

السعودية: رونالدو – ميسي – برناردو سيلفا – محرز – صلاح.

البحرين: فان دايك – رونالدو – ميسي – صلاح – ماني.

مصر: صلاح – ماني – رونالدو – ميسي – فان دايك.

الإمارات: رونالدو – محرز – صلاح – مبابي – ليفاندوفسكي.

العراق: فان دايك – ماني – صلاح – ميسي – رونالدو.

الأردن: فان دايك – ميسي – رونالدو – صلاح – مبابي.

الكويت: ميسي – رونالدو – فان دايك – ماني – مبابي.

ليبيا: ميسي – رونالدو – ماني – أجويرو – هازارد.

جيبوتي: ماني -ميسي- صلاح- فان دايك- رونالدو.

لبنان: ميسي- محرز- فان دايك- رونالدو- أليسون بيكر.

المغرب: ميسي- ماني- رونالدو- محرز- مبابي.

عمان: رونالدو- فان دايك- ميسي- صلاح- ماني.

موريتانيا: فان دايك- ماني- رونالدو- دي بروين- ميسي.

فلسطين: رونالدو- ميسي- صلاح- فان دايك- محرز.

قطر: ميسي- رونالدو- فان دايك- صلاح- محرز.

سوريا: فان دايك- رونالدو- ميسي- مبابي- صلاح.

تونس: ميسي- فان دايك- رونالدو- صلاح- محرز.

اليمن: صلاح- محرز- ماني- ميسي- رونالدو.