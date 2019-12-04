خلال 20 دقيقة.. حاربي تسوس الأسنان بنوع من الزيوت

حيل سريعه يمكن أن تحميك من تسوس الاسنان وتحسن أسنانك بشكل كبير ، قدمها موقع Bright Side.





وقدّم الموقع، عدة نصائح بشأن طرق الوقاية من تسوس الأسنان، كالتالي:





1. اختارى زيتًا له خصائص مطهرة ومضادة للجراثيم ، مثل زيت السمسم أو زيت جوز الهند ، واستخدميه كغسول للفم لمدة تصل إلى 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء.





2. حاولى تجنب المبالغة في تناول الأطعمة السكرية





3. فرِّشي أسنانك مرتين يوميًا.. حيث يعد تفريش الأسنان في الليل أمرًا مهمًا أيضًا ، لأنه يزيل تراكم البلاك والبكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة .





.4. شرب الشاي الأخضر أو ​​الأسود.. فهما يساعدان على حماية أسنانك من التسوس.





5. يجب عدم الإفراط فى تنظيف الأسنان. بالفرشاة أكثر من مرتين في اليوم لأن ذلك يمكن أن يضعف المينا .



