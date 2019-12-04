خطط لـ هجوم إرهابي بـ نيويورك.. السجن 40 عاماً لعميل حزب الله في أمريكا

أصدر قاض أمريكي حكما بالسجن 40 عاما ضد "علي كوراني" بسبب عمله غير المشروع لصالح ميليشيات حزب الله الموالية لإيران.





وقال جيفري بيرمان المدعي الاتحادي بمانهاتن في بيان إن "منظمة الجهاد الإسلامي التابعة لحزب الله جندت علي كوراني ودربته وأرسلته، للتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابيّة في منطقة نيويورك".





وأضاف البيان "بعد سنوات قضاها في مراقبة البنية التحتية الحيوية للمدينة من مبان فيدرالية ومطارات دولية وحتى دور الحضانة، أصبح الآن أول عميل للمنظمة تتم إدانته بسبب جرائمه في الولايات المتحدة".





فيما أوضح جون سي ديمرز مساعد المحامي العام للأمن القومي أن "الأدلة خلال المحاكمة أظهرت أن كوراني بحث عن موردين يمكنهم توفير أسلحة لمثل هذه الهجمات، وحدد أشخاصا يمكن تجنيدهم لتنفيذ عمليات إرهابية"، مضيفا أن هذه الأنشطة السرية التي تتم على أرض الولايات المتحدة "تشكل تهديدا واضحا لأمننا القومي. وأحيي العملاء والمحللين والمدعين العامين المسؤولين عن هذا التحقيق والملاحقة القضائية".





وأدين كوراني البالغ 35 عاما في مايو بعدد من التهم بينها المشاركة في مؤامرة بهدف حيازة أسلحة لارتكاب جريمة، وهي تهمة عقوبتها السجن المؤبد.





ووفقا للتحقيقات، وصل كوراني المولود في لبنان إلى الولايات المتحدة عام 2003، ثم حصل على الجنسية الأمريكية عام 2009، حيث عمل على جمع معلومات عن الأمن وطريقة العمل في مطارات عدة في الولايات المتحدة، بينها مطار جون إف كينيدي بنيويورك، وراقب مبانٍ تعود إلى قوّات الأمن في مانهاتن وبروكلين.



