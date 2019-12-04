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تكنولوجيا

تحذير.. تلفازك الذكي جهاز مراقبة في منزلك

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:29 ص
صدى البلد
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مريم صليب
حذرت (FBI) من سهولة تسلل القراصنة الإلكترونيين إلى منزلك بكل سهولة، من خلال اختراق بعض الأجهزة المنزلية، مثل التلفاز الذكي smart TV بكل هدوء عن طريق إتصاله بالإنترنت . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أكدت المخابرات الأمريكية سهولة وصول القراصنة عبر الإنترنت إلى منزلك و إقتحام غرفة نومك في صمت و أنت لا تشعر وقد تكون مراقب بتليفزيونك . 

أشار التقرير إلى أن للقراصنة القدرة أيضا التحكم في التلفاز بسبب اتصاله بالإنترنت فيمكن اختراقه كأي هاتف ، يمكنهم تغيير القنوات واللعب باستخدام مستوى الصوت وعرض مقاطع الفيديو غير مناسبة لأطفالك.

وأضاف التقرير إمكانية وصول القراصنة لمنزلك بالرغم من إغلاق التلفاز إلا أن الكاميرا والميكروفون ما زال كل منهما يعمل ويمكنهم التحكم فيه.

ونصح التقرير اتخاذ كل إجراءات الأمان والاحتراس إذا قمت بشراء تلفاز ذكي.
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