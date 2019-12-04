شاهد.. إطلاق ساعة العد التنازلي لـ يورو 2020 في بطرسبورج

شهدت مدينة سان بطرسبورج، العاصمة الشمالية لروسيا، مراسم إطلاق ساعة العد التنازلي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020".





وشارك في مراسم إطلاق الساعة أرتيوم دزيوبا قائد زينيت والمنتخب الروسي لكرة القدم، بالإضافة لنجمي زينيت السابقين ألكسندر كيرجاكوف وفياتشيسلاف مالافييف، وتميمة البطولة الأوروبية "سكيلزي".





ونقلا عن روسيا اليوم ، افتتح في مدينة بطرسبورج مركز لتسليم هوية المشجع "Fan ID" المجانية والإلزامية لحضور المباريات التي تستضيفها المدينة في البطولة الأوروبية.





ومن المقرر أن تقام النسخة الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، وبمشاركة 24 منتخبا، والمدن هي: "أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاجن، دبلن، جلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، وسان بطرسبورج".



