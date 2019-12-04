بسبب كلبة .. فيديو يغضب منظمات حقوق الحيوان في بريطانيا | شاهد

واحد من أبشع الأفعال التي قد يقوم بها الإنسان وهو قتل نفس ، حتى لو كان حيوانا فهو مخلوق أيضا، وقد يكون هو الأمل الوحيد لصغاره ليعيشوا، ليأتي شخص ويقتله لمجرد أن يشبع غريزة القتل بداخله .





نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية ، مقطع فيديو أثار غضب جمعيات حقوق الحيوان في بريطانيا بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي له، مطالبين بالقبض على الشخص الموجود فيه .





ويظهر في الفيديو، رجل، يبدو انه أربعيني، وهو يطلق النار على كلبة في أثناء ولادتها لجروها السادس، وهي في حالة إعياء شديدة، وصغارها يبكون جوعا بجانبها.





وشعر رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالتعاطف الشديد مع الكلبة وصغارها الذين ينبحون بصوت خافت بالقرب منها، وهي تترنح؛ بعد أن أطلق ذلك الشخص، النار عليها .





وعلق الرجل على ما فعلته، لأنه قام بقتلها لأنه اعتاد اصطياد الحيوانات، والصيد من الهوايات المفضلة له، وهذه كانت فريسة سهلة بالنسبة له.



