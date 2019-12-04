بــ ملابس راهبات.. نيكول سابا تحتفل بـ عيد بربارة

شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، جمهورها، عبر إنستجرام، بصورة جديدة لها احتفالاً بعيد "بربارة".



وظهرت نيكول سابا فى الصورة بشكل مثير وعلقت قائلة: "كل عيد بربارة وأنتم بخير".



الصورة التنكرية جاءت بالتزامن مع ليلة «عيد البربارة» والذي يتم الاحتفال به سنويا في الرابع من ديسمبر وفقا للتقويم الجريجوري.



ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن هذا العيد:



يسمى «عيد البربارة» أو «عيد القديسة بربارة»، وهو عيد مسيحي يحتفل به المسيحيون العرب يوم 4 ديسمبر من كل عام، في "لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن"، وفي محافظة بتركيا، وفي الغرب يحتفلون به في اليوم نفسه، أما المسيحيون الشرقيون فيحتفلون به في السابع عشر من نفس الشهر.



ويتبع المحتفلون بهذا العيد عدة طقوس، ومنها خروجهم إلى الشوارع في مساء يومي الثالث والرابع من ديسمبر مرتدين ملابس تنكرية، أما الأطفال فيطوفون على المنازل ويحصلوا على الحلوى والهدايا، وتعلو الأصوات في الشوارع بالاحتفال من خلال غناء الأناشيد الدينية والتجمع للاحتفال.



وعادة ما تطهو النساء وجبة شهيرة للتحلية للاحتفال بهذا اليوم، وهي عبارة عن قمح وذرة مسلوقة ومضاف إليها السكر والرمان، وتعرف باسم طبق «البربارة».