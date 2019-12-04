النقاز ينضم لنادٍ آخر في يناير بعد فسخ تعاقده مع الزمالك

تحدّث حمدي النقاز، الظهير الأيمن للزمالك، الذي فسخ عقده مؤخرًا من طرف واحد مع ناديه، أنه سيعود للملاعب عن طريق أحد الأندية يناير المقبل.





وقال حمدي النقاز في تصريحات لبرنامج "اللعيب": "مازلت في مصر بسبب دراسة ابنتي، أجلس في منزلي ومعي زوجتي وابنتي ولا يوجد أي مشاكل الحمد لله".





ووجّه النقاز رسالة لجماهير الزمالك وأكد على حبه واحترامه لهم، وتمنى التوفيق للزمالك ومدربه الجديد باتريس كارتيرون في الفترة المقبلة، وتمنى أن يتوج الزمالك أو النجم الساحلي بدوري الأبطال، مشددا على حسن علاقته بلاعبي الزمالك.





وكان النقاز قد أعلن فسخ تعاقده مع الزمالك ، لعدم حصوله على مستحقاته لمدة 4 أشهر ، متخذا إجراء شكوى القلعة البيضاء للفيفا.





ونشر عبر موقع انستجرام قائلا: "تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو اثنين بل 4 اشهر وأشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وإخواتي".





ورهن اللاعب عودته للزمالك وسحب الشكوى ، بحل أزمة مستحقاته التي سبق وطالب من الإدارة بحلها من قبل.



