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منوعات

سمعها تتحدث مع رجل غريب في التليفون.. عاقبها بأغرب طريقة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:13 ص
صدى البلد
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مريم صليب
لقيت آندي ويلسون مصرعها على يد زوجها شون صاحب ال28 عاما بعد أن سمعها تتحدث إلى رجل غريب في التليفون بعد فترة من اضطرابات في حياتهما الزوجية وافتعال المشاكل باستمرار، وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" .

شعر شون بسكين الغدر تقترب منه فأصبح مضطربا في الفترة الأخيرة خاصة بعد أن تأكد من ظنونه عندما سمع زوجته تتحدث في الهاتف مع رجل آخر و تواعده بالخروج معه .

وذات يوم افتعلت زوجته مشكلة وانكشف المستور وواجهها بأنه سمعها تتحدث إلى شخص غريب و هو سمعهما والغريب في الأمر أنها لم تنكر و أكدت له أنها فعلت ذلك، فانفجرت أوعيته دما و حرقة بسبب ما قالته فقام بلكمها و ضربها و خلع خاتم الزفاف من إصبعها و أمرها ببلعه.

لم تبلع الزوجة الخاتم لأن الشرطة عثرت عليه على السلالم بعد أن تعرضت الزوجة لضرب عنيف و لم ينقلها الزوج إلى المستشفى بالرغم محاولتها الاتصال بوالدتها وهي تنزف إلا أنه كسر الهاتف و أشعل سيجارته و قال لها لن أتركك تذهبين، وفقا لما ورد في تحقيقات الشرطة.
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