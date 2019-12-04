بعد تصفية أبو بكر البغدادي.. عناصر داعش يهجرون Telegram ويعودون عبر TamTam

رغم مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أمريكية، تمكن إرهابيو التنظيم من التواصل والدعوة لأفكارهم وأنشطتهم الإرهابية، وذلك بعدما وجد أنصاره خدمة جديدة تمكنهم من التواصل بشكل أفضل.





في السابق وتحت زعامة البغدادي، استخدم مقاتلو وأنصار داعش تطبيق "تيليجرام" للتواصل، لكن في الوقت الحالي وبعد التضييق الشديد، اتجه عدد كبير من الإرهابيين لفتح حسابات على تطبيق TamTam للمراسلة غير المعروف نسبيا، وفقا لصحيفة "تيليجراف" البريطانية.





وتشير الصحيفة إلى أن مبادرة مشتركة بين الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك Telegram و Google و Facebook و Twitter ، وكذلك وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول" ، الأسبوع الماضي، أدت إلى واحدة من أكبر الإجراءات الصارمة حتى الآن على القنوات المرتبطة بتلك المجموعات.





وأوضحت أنه تمت إزالة ما يقرب من 5 آلاف حساب و26 ألف عنصر، بما في ذلك مقاطع الفيديو والمنشورات ومنصات للتواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال التي تروج لأفكار داعش الإرهابية.





وذكر تقرير الصحيفة، أن داعش استخدم حساب وكالة "ناشر نيوز" على تطبيق TamTam للإعلان عن مسؤوليته عن الهجوم الأخير في جسر لندن.





ويعمل TamTam كتطبيق مراسلة خاص لكن يميزه خاصية "القنوات" الموجودة في "تيليجرام" والتي تتيح للمستخدمين بث رسائلهم إلى جمهور غير محدود، وهو تطبيق أطلق في 2017 من خلال شركة روسية.





وتشير الصحيفة في تقريرها إلى تصريح سابق لإريك فان دير سايبت المدعي العام البلجيكي قال خلاله إن "داعش لم يعد موجودا على الإنترنت .. وسنرى الآن مدى سرعته".





وفي الوقت ذاته، نقلت الصحيفة عن محلل بمعهد الحوار الاستراتيجي، قوله ،إنه بعد أسبوع من تصريحات المدعي البلجيكي؛ تم رصد نحو 1200 رسالة على تطبيق TamTam تم بثها من أكثر من 100 قناة تابعة لداعش.





وأوضح أن التطبيق بدأ في إزالة بعض الحسابات بالفعل، لكن أعضاء داعش أنشأوا عشرات الحسابات التي يصعب تتبعها، محذرا من أن الجهود الحكومية لطرد التنظيم الإرهابي من على الإنترنت، قد تصعب مهمة مراقبة أنشطة داعش.





كما حذر التقرير من خطورة ترك الحكومات لأنصار التنظيم دون مراقبة أنشطتهم على الإنترنت؛ خاصة أنهم يخططون للانتقام بعد مقتل زعيمهم أبو بكر البغدادي خلال غارة أمريكية على شمال شرق سوريا، مشيرا إلى تحذير أحد الحسابات التابعة لداعش لتطبيق "تيليجرام" من أن إزالة محتوياتهم لن تؤدي إلا إلى دفع الجهاديين إلى العمل تحت الأرض حيث لا تستطيع السلطات رؤية ما يفعلونه.





من جهته، قال متحث باسم تطبيق TamTam: "نحن نعارض بشدة وجود أي نوع من المحتوى من قبل المنظمات الإرهابية على برنامجنا".



