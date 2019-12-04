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فن

من لقاء قديم.. تداول فيديو للراحل شعبان عبد الرحيم يبكي على فراق زوجته

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:29 ص
شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
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محمد بدران
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم، للفنان شعبان عبدالرحيم، الذي توفي أمس الثلاثاء، إثر أزمة صحية طارئة تعرض لها.

وظهر شعبان عبد الرحيم، خلال الفيديو المتداول، من لقاء تلفزيوني سابق عن زوجته الراحلة في عام 2013،، مؤكدًا أنه لا توجد زوجة يمكن أن تحصل على هذه المكانة مهما كانت قيمتها.

وتحدث شعبان عبد الرحيم، عن زوجته الراحلة بشكل عفوي، قائلا: «كنت أنا وهي بنقول للرصيف تعالى كده عشان ننام جنبك».

وعن المرأة التي يقبل أن تحل محل زوجته الراحلة؟ قال شعبان عبدالرحيم إنه لا توجد أي امرأة يمكنها أن تحل محل زوجته الراحلة، وروي عدة مواقف جمعتهما والتي عبر من خلالها عن حبه الكبير والعميق لها.

وطلب شعبان عبد الرحيم، أن يقرأ الفاتحة لزوجته الراحلة، لكنه لم يتمالك نفسه، وأجهش بالبكاء بعد تذكره لها.
من لقاء قديم.. تداول فيديو للراحل شعبان عبد الرحيم يبكي على فراق زوجته
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