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أخبار البلد

حدث ليلاً .. طلاق أصالة وطارق العريان.. غلق قناة TeN الفضائية.. اختناق 31 طالباً في معمل مدرسة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:41 ص
طلاق أصالة وطارق
طلاق أصالة وطارق العريان
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محمد شحتة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي.

تحدّث حمدي النقاز، الظهير الأيمن للزمالك، الذي فسخ عقده مؤخرًا من طرف واحد مع ناديه، أنه سيعود للملاعب عن طريق أحد الأندية يناير المقبل.

وقال حمدي النقاز في تصريحات لبرنامج "اللعيب": "مازلت في مصر بسبب دراسة ابنتي، أجلس في منزلي ومعي زوجتي وابنتي ولا يوجد أي مشاكل الحمد لله".

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه جار إطلاق مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض الكُلى.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الصحة والسكان خلال في أعمال المؤتمر الدولي العشرين حول "الإيدز" والأمراض المنقولة جنسيًا والذي يُعقد خلال الفترة من الثاني حتى السابع من ديسمبر الحالي بالعاصمة الرواندية "كيجالي".

علم "صدى البلد" من مصادر خاصة، أن إدارة قناة TeN قرّرت غلقها نهاية الشهر الجاري لأسباب سيُعلن عنها خلال ساعات ..

وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ العاملين والمُذيعين بقرار الغلق خلال الأيام المقبلة. 

تسبب تفاعل مركبات كيميائية تركها أحد المدرسين في مدرسة بمنطقة عجلون بالأردن بإصابة الطلاب بحالة إختناق أثناء اليوم الدراسي . 

أعلن الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، وذلك من خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة النهار. 

اخترع شاب سعودي سيارة يمكنها تسلق المرتفعات الوعرة والسير على قمم الجبال، وفقا لما أعلنه عن قدراتها اثناء مشاركته في معرض الرياض للسيارات والذي انتهت فعالياته يوم 26 نوفمبر الماضي.
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