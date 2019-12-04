السعودية ترحب بقادة مجلس التعاون في قمة الرياض.. وماكرون يتهم تركيا بالتعاون مع إرهابيي داعش.. أبرز عناوين صحف الإمارات

اهتمت الصحف الإماراتية، الصادرة صباح الأربعاء، بأنباء قمة الرياض، وتصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي بشأن العلاقات مع الإمارات، إضافة إلى اتهام الرئيس الفرنسي للنظام التركي بالتعاون مع الإرهابيين.





وأبرزت صحيفة "البيان" ترحيب مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسته بقصر اليمامة، باستضافة القمة الخليجية، الثلاثاء المقبل.





وقال في بيان «عبّر المجلس عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء المقبل، في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين لبحث الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وكذلك تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة»





وأوضح وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، أن المجلس استمع إلى تقرير عن نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد السعودي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاءاته، ورئاسته الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبوظبي، وما أكده خلال الاجتماع من انسجام رؤية المجلس مع الاستراتيجية الوطنية للبلدين، وتكامل رؤيتهما اللتين تستهدفان تحقيق الريادة والرخاء الدائمين للشعبين الشقيقين، وتعزيز التقدم في المنطقة، واستهداف المجلس تحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك، وإطلاق المبادرات المبتكرة والجديدة التي تستهدف تحقيق أثر إيجابي لكلا البلدين.





واهتمت الصحيفة ذاتها بتصريحات خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، الذي أكد عمق العلاقات الأخوية والمتميزة التي تربط الكويت والإمارات، مشيرا إلى حرص القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين على تعزيز تلك العلاقات التاريخية وتنميتها في كافة المجالات.





وتقدم الجارالله على هامش حضوره حفل سفارة الدولة لدى الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات، بخالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.





وأوضح أن الإمارات حققت خلال تلك السنوات إنجازات تاريخية ملموسة في مختلف جوانب الحياة، مبينا أن هذه الإنجازات تتواصل بما يخدم كافة أبناء الإمارات في ظل القيادة الحكيمة التي سعت إلى توفير كل أشكال الحياة الحرة الكريمة لهم على كل المستويات التعليمية والصحية والاقتصادية وغيرها.





من جهتها، اهتمت صحيفة "الاتحاد" بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث اتهم ماكرون القوات التركية بالعمل أحيانًا مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي في عملياتها في شمال سوريا.





وقال الرئيس الفرنسي "عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد من قاتلوا معنا. وأحيانًا تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش"، وأكد ماكرون أن مسألة تنظيم "داعش" الإرهابي يجب أن تكون واضحة، وقال إن تصرفات تركيا ضد المقاتلين الأكراد الذين ساعدوا الحلفاء في القتال ضد التنظيم الإرهابي تظهر الحاجة إلى تحسين التنسيق.





وتابع الرئيس الفرنسي "لقد فقدنا التعاون مع تركيا بشأن الأمن والتجارة والهجرة والاتحاد الأوروبي وفرنسا"، مضيفًا أنه يجب تقديم توضيحين في القمة، موضحا "كيف يمكن أن تكون عضوا في الحلف وتعمل مع روسيا وتشتري منها أشياء؟" في إشارة إلى شراء أنقرة نظام (اس-400) الدفاعي الروسي.





بينما اهتمت "الخليج" بتسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دعوة الإمارات إلى قمة مجلس التعاون، وذلك خلال استقباله الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.





وقد تسلم بن راشد رسالة خطية موجهة إلى صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تضمنت دعوته إلى قمة قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الرياض في العاشر من ديسمبر الجاري.





كما تضمنت الرسالة تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى رئيس الإمارات وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء والاستقرار.





ودوليا، أبرزت الصحف رد البيت الأبيض على تقرير اللجنة البرلمانية التي أشرفت على التحقيقات بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب.





وأكد البيت الأبيض أن هذا التحقيق "الزائف" لم يقدم "أي دليل" ضد الرئيس.



