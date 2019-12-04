ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن تدرج اسم وزير الاتصالات السابق في جواتيمالا على قائمة رفض منح التأشيرة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:44 ص
وزير الخارجية الامريكية
وزير الخارجية الامريكية
Advertisements
أ ش أ
أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية اسم وزير الاتصالات والبنية التحتية والإسكان الجواتيمالي السابق إليخاندرو سينيبالدي ضمن قائمة رفض منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها بسبب تورطه في عمليات فساد عام كبيرة لها صلة بمهامه الرسمية وهو الآن هارب من العدالة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان لها اليوم - إنه تم إجراء هذا التصنيف بموجب قانون وزارة الخارجية الخاص بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة ، حيث يفيد بأنه في الحالات التي تتوافر فيها لوزير الخارجية معلومات موثوق بها تفيد بأن مسؤولي الحكومات الأجنبية قد تورطوا في فساد كبير، فإن هؤلاء الأفراد وأسرهم غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن القانون يقتضي من وزير الخارجية اتخاذ هذا الإجراء بشأن هؤلاء المسؤولين سواء علنًا أو سرا وأفراد أسرهم من ذوي الصلة المباشرة ولذلك فقد تم تطبيقه على زوجة سينيبالدي وأبنائه.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة بمكافحة الفساد في جواتيمالا وفي سائر أنحاء العالم ، كما يوجه رسالة إلى أولئك المتورطين في جرائم الفساد بأنهم لن يجدوا ملاذًا آمنًا في الولايات المتحدة.
Advertisements

ترشيحاتنا

مصافحة قوية بين ميلانيا وماكرون .. وترامب لا يبالي| صور

ضابط برتبة شهم .. أنقذ حياة طفلة قبل لحظات من دهسها.. فيديو

عيار 18 يسجل 557 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 -12- 2019.. فيديو

هند النعساني تكشف تفاصيل جامعة الطفل..فيديو

اخبار التوك شو .. أحمد موسى: شراء المنتجات التركية عيب وحرام.. قانوني: أتوقع ملاحقة أمير قطر | فيديو

بعد طرحها رسميا .. سعر ومواصفات السيارة MG 5 الجديدة في مصر .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنزى وجنا عمرو دياب بإطلالة جديدة على إنستجرام

بعد طرحها رسميا .. سعر ومواصفات السيارة MG 5 الجديدة في مصر .. صور

بـ نصف ليمونة فقط .. 5 طرق للحصول على بشرة بيضاء وأسنان صحية