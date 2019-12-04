مسؤول أمريكي يشارك باجتماعات منظمة الأمن في أوروبا

يشارك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوروـ الآسيوية في اجتماعات منظمة الأمن في أوروبا، وذلك خلال جولة أوروبية للمسئول الأمريكي بدأها أمس الثلاثاء تشمل كلا من أوكرانيا وسلوفاكيا وإيطاليا وتستمر حتى 10 ديسمبر الجاري.



وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إن ريكر من المقرر أن يلتقي في وقت لاحق اليوم مع فريق السفارة الأمريكية والمسؤولين الأوكرانيين في كييف".



وأضافت "أنه في الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر، سيترأس ريكر الوفد الأمريكي إلى المؤتمر الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، ومن المقرر أن ينضم إليه روبرت ديسترو مساعد وزير الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وكذلك السفير جيمس جيلمور الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى المنظمة".



ونوهت إلى أنه خلال المؤتمر الوزاري، سيسلط ريكر الضوء على مشاركة الولايات المتحدة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتعزيز الأمن الإقليمي والشفافية وحقوق الإنسان في أوروبا والمنطقة الأورو - آسيوية، كما سيلتقي بقادة الدول المشاركة لمناقشة الأولويات الرئيسية، بما في ذلك دعم الشفافية العسكرية وسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.



ولفتت المتحدثة إلى أنه في 6 ديسمبر، يتوجه ريكر إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في حوارات البحر المتوسط، ومنها يتجه إلى ميلانو لحضور لقاء مع غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار مع إيطاليا كحليف رئيسي وشريك للولايات المتحدة.