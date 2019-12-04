ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تعارض تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول شينجيانج

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:42 ص
الصين تعارض تمرير
الصين تعارض تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول شينجي
Advertisements
أ ش أ
عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لتمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول منطقة "شينجيانج" الويغورية ذاتية الحكم الواقعة أقصى شمال غربي البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج - في تصريح اليوم - "أقر المجلس قبل ساعات ما يسمى "مشروع قانون الويغور لسياسة حقوق الإنسان عام 2019"، إن المشروع شوه عن عمد وضع حقوق الإنسان في شينجيانج وجهود الصين الرامية إلى التخلص من التطرف ومكافحة الإرهاب هناك، وهاجم بشكل خبيث سياسات الحكومة الصينية لإدارة منطقة شينجيانغ، وانتهك القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية بشكل خطير، وتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين، وتعرب الصين عن سخطها الشديد ومعارضتها الحازمة لذلك".

وأضافت يينج "أن القضية المتعلقة بشينجيانج ليست قضية حقوقية أو عرقية أو دينية على الإطلاق، بل هي قضية خاصة بمكافحة الإرهاب والانفصال، لقد عانت شينجيانج من أعمال الإرهاب والتطرف والعنف، وفي مواجهة الحالة القاتمة، وشنت حكومة منطقة شينجيانج ذاتية الحكم حملة صارمة ضد هذه الأعمال الإرهابية العنيفة وفقا للقانون، وأولت في الوقت نفسه أهمية كبيرة لحل المشكلة من مصدرها، بما في ذلك العمل بنشاط على التخلص من التطرف ودفع التنمية الاقتصادية، وتعزيز الانسجام العرقي والوئام والاستقرار الاجتماعي. وكفلت هذه التدابير عدم وقوع هجمات إرهابية فيها خلال السنوات الثلاث الماضية، وحصلت على دعم من 25 مليون شخص من جميع المجموعات العرقية فيها، وقدمت إسهامات إيجابية في القضية العالمية لمكافحة الإرهاب".

وأوضحت "أن الحكومة الصينية والشعب الصيني لا يتزعزعان في تصميمهما على حماية سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية، وإن محاولة الولايات المتحدة استخدام القضية المتعلقة بشينجيانغ لزعزعة العلاقات العرقية الصينية وتقويض الرخاء والاستقرار في شينجيانغ، وكبح التنمية في الصين أمر لا طائل منه".

وحثت يينج، الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها على الفور، ومنع مشروع القانون المتعلق بشينجيانغ من أن يصبح قانونا، والتوقف عن استخدام القضية المتعلقة بشينجيانغ للتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وفي سياق متصل، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية في الصين) اليوم الأربعاء، بيانا، أعربت فيه عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية لتمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول قضايا متعلقة بشينجيانج.

وذكر البيان "أن مجلس النواب الأمريكى مرر ما يسمى بـ "مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019"، أو مشروع قانون الويجور لعام 2019، أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مهاجما بسوء نية أوضاع حقوق الإنسان في شينجيانج ومشوِّهًا جهود الصين لاجتثاث التطرف ومكافحة الإرهاب، وموجها اتهامات لا أساس لها ضد سياسات الحكومة الصينية إزاء شينجيانغ، ومتدخلا بشكل سافر في الشؤون الداخلية للصين".
Advertisements

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الأربعاء 4 -12- 2019

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 - 12- 2019 بالقاهرة والمحافظات

شقيقة رونالدو تسخر من ليفربول محمد صلاح .. اعرف التفاصيل

النقاز ينضم لنادٍ آخر في يناير بعد فسخ تعاقده مع الزمالك

تفاصيل محاولة سرقة رجل أمام مسجد في جدة.. وحقيقة الفيديو المتداول

أول تعليق من حمدي الميرغني على مولودته الأولى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنزى وجنا عمرو دياب بإطلالة جديدة على إنستجرام

بعد طرحها رسميا .. سعر ومواصفات السيارة MG 5 الجديدة في مصر .. صور

بـ نصف ليمونة فقط .. 5 طرق للحصول على بشرة بيضاء وأسنان صحية