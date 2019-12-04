هند النعساني تكشف تفاصيل جامعة الطفل..فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى: إن هناك الكثير الأمثال التي ترددت علينا قديمًا وتردد على آذاننا ومنها "التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على الماء"، وكان دليلا على مدى قدرة الطفل وذاكرته على الاحتفاظ بأكبر قدر من المعلومات وتخزن في الذاكرة طويلة المدى.





وتابعت الإعلامية هند النعسانى، من خلال برنامج"صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن من هذا المنطلق أصبح هناك حراك عالمي يطلق عليه "جامعة الطفل"، وهي برنامج جامعي مخصص للأطفال في كل المجالات والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم على الابتكار بشكل علمي وعملي وأكاديمي.





وذكرت الإعلامية هند النعسانى، أن تم الإعلان عن هذا المشروع في مصر في شهر يوليو الماضي، وتم عمل منها 4 دورات خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن منذ ساعات قليلة تم قبول 3557 طفل وطفلة للدورة الخامسة، وأعمارهم تتراوح ما بين 9 إلى 10 سنين على مستوى كل محافظات الجمهورية، ويتم عمل تلك الدورات على مستوى 39 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثي.





ونوهت هند النعساني، عن أن هذا البرنامج يساعد على اكتشاف مهارات الأطفال وقدرتهم الابتكارية، إضافة إلى أنه يتم منح مزايا لكل الخريجين ومزايا لأوائل الأطفال من منح دراسية وتسهيل القبول في الكثير من الجامعات العالمية والأولوية لهم.



