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مرأة

هنفطر إيه النهاردة.. سندوتش بيض بسلطات الإفطار وكوب شاي باللبن

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:04 ص
هنفطر اية
هنفطر اية
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أسماء عبد الحفيظ
يجب أن تتنوع وجبة الإفطار حتى يتمتع الجسم بصحة جيدة، يقدم الشيف شريف خطاب مكونات وجبة إفطار صحية.

طريقة عمل سندوتش بيض بسلطات الإفطار للشيف شريف خطاب

بيضة مسلوقة مقطعة شرائح
نصف خيارة مبشورة
طماطم قطع صغيرة
ملح
فلفل
عصير ½ ليمونة شرائح
بصل
سماق مطحون
اوراق بقدونس
سلطة
حمص
سلطة طحينة

طريقة تحضير سندوتش بيض بسلطات الافطار :

* اخلطي الخيار والطماطم وعصير الليمون والقليل من الملح والفلفل.

* ضعي في عيش شامي او بلدي الحمص من ناحية والطحينة من ناحية ثم قطع البيض المسلوق.

* ضيفي القليل من البصل والسماق والبقدونس و قدميه.

يقدم الساندوتش مع كوب الشاي باللبن فهو يساعد على النشاط ويمد الجسم بالطاقة.
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