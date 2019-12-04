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أخبار العالم

إطلاق نار في مدينة بيرم الروسية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:56 ص
إطلاق نار في مدينة
إطلاق نار في مدينة بيرم الروسية
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دعاء أبوهشيمة
لقيت سيدة مصرعها وأصيب أحد المارة بعدما أطلق أحد سكان مدينة بيرم الروسية النار من بندقية على المارة، صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال محقق في الشرطة للإعلام إن رجلا يبلغ من العمر 50 عامًا قام بإطلاق النار على المارة وهو في حالة سكر؛ مضيفا: "خرج إلى الشارع حيث أصاب رجلا بالرصاص وأصاب امرأة بجروح أدت إلى مقتلها على الفور".

وأكد المحقق أنه تم القبض على المشتبه به، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتحقيقية. كما تم نقل المصابين إلى المستشفيات.

وأوضحت إدارة التحقيقات أن "هناك فريق تحقيق يعمل تحت إشراف نائب رئيس قسم التحقيق دميتري أناشنكو، وموظفي الطب الشرعي"، مشيرة إلى أنه "لا تزال عمليات التفتيش في مكان الحادث باستخدام تكنولوجيا الطب الشرعي ذات التقنية العالية، بما في ذلك في شقة المشتبه فيه، مستمرة، ويتم تحديد فحوصات الطب الشرعي الضرورية، واستجواب الشهود، واتخاذ خطوات تحقيق أخرى لتحديد جميع ملابسات الحادث، وجمع وتوحيد قاعدة الأدلة. التحقيق الجنائي مستمر".

واتخذت سلطات التحقيق إجراءات جنائية بموجب المادة "القتل بدوافع الشغب" و"محاولة قتل شخصين بدوافع الشغب" و"الاعتداء على حياة رجال إنفاذ القانون" بحق المجرم.
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