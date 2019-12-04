على غرار رانيا يوسف.. شبيهة ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف بدون بطانة

حرصت الفنانة المغربية جيهان خليل المعروفة بـ شبيهة الفنانة ياسمين صبري، على مشاركة متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها.





ظهرت جيهان خليل بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانًا زفاف أبيض بدون بطانة على غرار رانيا يوسف، وهو من قماش التول الشفاف، وبأكمام شفافة .





وتميزت في إطلالتها بوجه يشبه ياسمين صبري بدرجة كبيرة، كما تميز الفستان بالجمع بين البساطة والأناقة.





وأكملت شبيهة ياسمين صبرى إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة ،وحملت حقيبة ذات اللون الذهبي .





واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المرفوع ذيل حصان، ووضعت مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.







