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أخبار البلد

تسهيلات بالجملة.. تفاصيل لقاء نقيب الأطباء بمساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:41 ص
صدى البلد
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محمد غالي
التقي د. حسين خيري نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، السفير إيهاب فوزي مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والعلاقات متعددة الاطراف لبحث سبل التعاون بين نقابة اطباء مصر ووزارة الخارجية المصرية.

حضر اللقاء كلا من الدكتور محمد حامد الأ
كشر ، مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة، ووكيل النقابة الدكتورة نجوى الشافعي.

وأفاد د.الأكشر ،انه تم التحاور في عدة نقاط هامة وبعض مشاكل الاطباء التي يجدها الاطباء اثناء سفرهم للخارج، مثل رفع درجة الاعتراف بالماجستير في التخصصات الطبية من الجامعات المصرية ، بحيث يسمح للطبيب بالترقي لدرجة استشاري بعد عدد معين من سنوات الخبرة كما هو متبع في مصر ، وايضا سبل اعتماد تحليل الــPCR للكشف علي الاصابة بفيروس سي بدلا من antibodies 
والاعتراف بالدبلومة الحديثة ( جزئين ) كمساعد أخصائي في التخصصات وليس ممارس عام .

وأشار مقرر لجنة العلاقات الخارجية انه تم التوصل لبعض الحلول منها التواصل مع الشئون القنصلية لوزارة الخارجية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وايضا التواصل مع وزارات الهجرة و القوى العاملة والتعليم العالي و الصحة، لوضع طرق لحل هذه المشاكل وعقد بروتوكول تعاون بين النقابة والمؤسسات المعنية من أجل وضع حلول جذرية.
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