ننشر استعدادات "تعليم الإسكندرية" لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اجتماعًـا موسعًـا، اليوم، مع مديري عموم الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية المختلفة، ووكلاء الإدارات وشئون الطلاب والتوجيه المالي والإداري والتعليم الخاص والمتابعة والاتصال السياسي والتخطيط والمتابعة لمتابعة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وشدد الديب على توفير الأثاث اللازم والالتزام بإقرارات الموانع للعاملين بكنترول المدرسة والالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019 - 2020 على أن يكون الأسبوع الأخير من الدراسة للمراجعات والالتزام التام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والتأكيد على الانتهاء من تدريس المقررات الدراسية.



كما أكد على الالتزام التام بالمواصفات القياسية للورقة الامتحانية وتكون الأسئلة بعيدة عن الغموض أو التعقيدات ولا تحمل أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية.



وشدد وكيل الوزارة على الدقة المتناهية في تقدير درجات الطلاب والمراجعة الشاملة للورقة الامتحانية قبل رصد الدرجات في الشيت الورقي والبرنامج الخاص بالكنترول المدرسي على الحاسب الآلي، وعدم إعلان النتائج إلا بعد اعتمادها رسميا وإتاحتها لأولياء الأمور بكشوف معلقة بلوحة إعلانات المدرسة.



وأشار الديب، إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية بقيادة وكيل المديرية، بخلاف غرفة عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أعمال الامتحانات بجميع الإدارات.



وأكد الديب، على الدور المهم للموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وإزالة أي معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.