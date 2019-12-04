صاحبة ورشة بدمياط: "مكنتش مصدقة إنى بتكلم مع الرئيس"

مكنتش مصدقة نفسي إني بكلم رئيس الجمهورية " بتلك العبارة أعربت إحسان البدراوي، صاحبة إحدى الورش بمدينة الأثاث، عقب مقابلة الرئيس السيسي خلال افتتاح المدينة، أمس، حيث كانت هى السيدة الوحيدة التى قابلت الرئيس خلال الافتتاح وتكلمت معه.



وصرحت إحسان، بأنها لم تتخيل أن الرئيس متفهم لكافة المشكلات التى يعانى منها صناع الأثاث بدمياط وملم بكافة العقبات التى تواجه الصناع وعلى دراية تامة بما يجرى بدمياط.



موضحة أن الرئيس تكلم معها وتسال عن مطالبها كأحد ملاك ورش مدينة الأثاث ووعد بتسهيل كافة العقبات أمام الصناع وملاك الورش.



مضيفة أنها شعرت بالفخر بعد مقابلة الرئيس ، خاصة بعد ثنائه على مشاركة المرأة الدمايطة في العمل والخروج للعمل خاصة في مجال صناعة الأثاث الأكثر مشقة على النساء.



مشيرة إلى إن الرئيس غير العديد من المفاهيم لدى المواطن المصري لأنه شجع على الاستثمار بإنشاء المشروعات القومية، كما أنه كرم المرأة المصرية ومنحها ثقتها في نفسها وتولت المناصب القيادية وأصبحت فرصها أكبر في الحياة العملية.



