سامي عبد العزيز يعلن مفاجأة بشأن كليات الإعلام

قال الدكتور سامي عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية إنه لأول مرة بعد 40 سنة يعاد اختيار القدرات بكلية الإعلام.





وقال عبد العزيز على هامش كلمته بمؤتمر "تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف" إن اختبار القدرات لن يتوقف على الكليات الحكومية ولكن بناء على رغبات الأقسام العلمية في الجامعات الخاصة.





وأضاف سامي: السوق المصرية والدولية يحتاج لخريجي الإعلام ولكن من هو الخريج التي تحتاج آلية السوق وكيف نجمع بين ما ندرسة وما نمارسه وهذا هو ما هدف تنظيم المؤتمر.





ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات بخلاف الجلسة الختامية، تناقش جلسات موضوعات "تجسير الفجوة بين الدراسات النظرية والاحتياجات العلمية، و"أفق تطوير برامج الدراسات العليا"، و"البحث العلمي في مجالات الإعلام"، وتتضمن مداخلات من عدد من أساتذة الإعلام في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين المتخصصين في الشأن الجامعي.



