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تعليم

الملكية الفكرية وبراءة الاختراع.. دورة تدريبية بجامعة بنها

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:43 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
نظم مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي دورة تدريبية عن الملكية الفكرية وبراءة الاختراع تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة. 

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على الدراسات العليا والبحوث والدكتور ماهر حسب النبي مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي والدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال والدكتورة هيام مصطفى والمهندسة غادة صلاح بمكتب براءات الاختراع بالأكاديمية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات

وقال سمير إن الدورة التدريبية تأتي في إطار إنشاء جامعة بنها أول نقطة لتسجيل براءة الاختراع والتي تم إنشاؤها خلال انعقاد معرض الابتكارات الأول بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والذى أعلن دعمه للمشروعات التي تم عرضها في المعرض. 

وأشار مدير مركز الابتكار إلى أن الدورة شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة بهدف تعريفهم كيفية تسجيل براءات اختراعهم في المركز.
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