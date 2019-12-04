أمين الأعلى الجامعات: في طريقنا لتطوير مناهج جميع الكليات

قال الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس يهتم بقطاع الإعلام لما له من دور كبير في تشكيل الوعي.



وتابع لطيف علي هامش كلمته بمؤتمر "تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف"، ان المجلس يتضمن قطاعين في منتهي الخطورة منهم قطاع الإعلام وقطاع التربية والذي يركز المجلس علي تطويرهم.



واعلن امين المجلس الاعلي للجامعات، ان المجلس في طريقه لتطوير جميع مناهج الجامعات والكليات لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.



ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات بخلاف الجلسة الختامية، تناقش جلسات موضوعات "تجسير الفجوة بين الدراسات النظرية والاحتياجات العلمية، و "أفق تطوير برامج الدراسات العليا"، و "البحث العلمي في مجالات الإعلام"، وتتضمن مداخلات من عدد من أساتذة الإعلام في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين المتخصصين في الشأن الجامعي.



وتشمل مداخلات الأساتذة موضوعات كتطوير البرامج الدراسية بمعاهد الإعلام، واحتياجات سوق العمل الإعلامية، والتجارب الغربية في الدراسات الإعلامية، والبحوث البينية في العلوم الاجتماعية، والبحوث الإعلامية في ضوء خطة التنمية المستدامة 2030.