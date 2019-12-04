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أخبار البلد

انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:50 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تنتهي وزارة القوى العاملة ، غدا الخميس من قبول دفعة جديدة من طلبات الراغبين في التدريب من الذكور والإناث بشركة "شلمبرجير"، على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية ، بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة الشركة.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة : إنه قد تقدم حتي صباح اليوم 676 راغبا في التدريب، مشيرا إلي أنه سيتم إجراء المقابلات للمتقدمين بعد الاتصال بهم خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٤ يناير 2020، علي أن يبدأ التدريب من أجل التشغيل من ٢ إلى ٢٢ فبراير، وتدريب السلامة والصحة المهنية من ٢٣ فبراير إلى ٥ مارس ، وتدريب على الوظيفة من ٨ مارس إلى ٢٩ إبريل المقبل.
وأوضح أن التدريب يتم مجانا لمدة أربعة أشهر، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى ألف جنيه "بدل إقامة " للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 3 و5 سنوات" والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و2017، مع الإلمام باللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز السن عن ثلاثين عاما في تاريخ التقديم، فضلا عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب.

وتابع أنه يتم تقديم المستندات المطلوبة اليوم وغدا الخميس للراغبين في التدريب باليد بمقر وزارة القوي العاملة (3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر) من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر، طوال فترة قبول الطلبات ، مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة ، وتاريخ الميلاد، والهاتف ، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسي، وبطاقة الرقم القومي، والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، مشيرا إلى عدم قبول أية طلبات غير مستوفاة للشروط.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء البرنامج التدريبي بمراكز التدريب ومواقع عمل الشركة ، والتأمين على جميع المتدربين من الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة، كما سيمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركة، وشهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة المهنة .
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه.. غدا
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