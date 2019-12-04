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مرأة

أبرزها الإصابة بـ العمى.. تعرف على أضرار نقص فيتامين A في الجسم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:09 م
صدى البلد
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نهى هجرس
تحتاج أجسامنا إلى التغذية السليمة والكافية مع الحرص على إمدادها بكافة الفيتامينات والمعادن، وذلك للحفاظ علية من عدم التعرض لكافة الأمراض، وخاصة إصابة الأعضاء الداخلية والخارجية للجسم، وقد قدم موقع "boldsky" أهم الأضرار التى يمكن أن تحدث للجسم نتيجة نقص فيتامين A وهى:-

يحتوى فيتامين A على العديد من مضادات الأكسدة التى تلعب دورًا كبيرًا فى الرؤية ونمو العظام لذلك يجب أن نحرص على تناولة بكميات كافية حتى لا يصاب الجسم بالعديد من الأمراض.

يحتوي فيتامين A على العديد من الفوائد الأخرى أيضًا بدءًا من تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان إلى تعزيز صحة نظام المناعة لديك، نقص الفيتامين يؤدى إلى خطر الإصابة بهذه الأمراض.

ويساعد فيتامين A في تقليل خطر ظهور حب الشباب ، ويدعم صحة العظام ، ويعزز النمو الصحي بشكل كبير. 

فيتامين A يلعب دورا هاما لكي ترى الأشياء كما هي ، دون أي اضطراب ، تحتاج عينك إلى إنتاج أصباغ معينة حتى تعمل شبكية العين بشكل صحيح والتى يحتوى عليها فيتامين A فهو يعمل على تغذية عينيك ، بما في ذلك القرنية ومساعدة عينيك أن تظل فى صحة سليمة.



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