5 دلائل تؤكد| طلاق أصالة وطارق العريان

يتحدث الجميع اليوم عن طلاق أصالة من طارق العريان، إلا اثنان يلتزمان الصمت، رغم أنهما الأهم والمعنيان بالكلام، وهما الزوجان أصالة وطارق العريان.





ورغم صمت الثنائي وعدم الإعلان عن طلاقهما، أو على الأقل انفصالهما، فإن هناك مجموعة من الدلائل التي تؤكد هذا الخبر الصادم لمحبيهما.





تامر أمين





كشف الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، وذلك من خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة النهار.





وكشف تامر أمين، عن أن الأزمة التى تمر بها أصالة حاليًا وهى انفصالها عن زوجها طارق العريان كانت سببًا رئيسيًا فى بكائها على مسرح موسم الرياض، خاصة عندما قامت بغناء أغنية "ذاك الغبي".





وشاركت الإعلامية هبة الأباصيرى، تامر أمين فى تقديم الحلقة، والتى قالت عن أصالة، إنها صديقتها، وتتمنى أن تمر المحنة التي تؤثر على نفسيتها على خير؛ ليرد تامر أمين، ويقول إنها انفصلت.





وتابع تامر أمين قائلًا: "في النهاية، ما نقوله، ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما؛ ياريت، ولو كان الانفصال خير لهما؛ يبقى خلاص"، مطالبًا هبة الأباصيري بعدم التحيز لأصالة والوقوف بجانبها دون معرفة تفاصيل الأزمة.





المصادر المقربة





أكدت مصادر مقربة من أصالة وطارق العريان أنهما على خلاف، وأنهما منفصلان بالفعل، دون أن يكشفا عن أسباب الخلاف أو الانفصال، ولكنهم أكدوا الفراق بينهما وسط شائعات عن علاقة ربطت الزوج بإحدى الفنانات.





الرسائل الغامضة





كانت الفنانة أصالة تثير جدلًا كبيرًا حولها بسبب إرسالها العديد من الرسائل الغامضة خلال الفترة القليلة الماضية، من خلال حساباتها الرسمية على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، مما دفع الجمهور للتساؤل عن أسباب نشرها لهذه العبارات، وربط الأمر بزوجها طارق العريان وتوتر العلاقة بينهما.





أصالة

رغم أن أصالة قامت من قبل بنفي الانفصال من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام"، إلا أنها أكدت على وجود خلاف حيث قالت: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر".





كما تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو للفنانة السورية اصالة، في أثناء بكائها خلال تقديمها أغنيتها الخليجية "ذاك الغبي" في حفلها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.





السوشيال ميديا

توقف المخرج طارق العريان وكذلك توقفت أصالة عن نشر أي صور لهما معا منذ شهور، واكتفى كل منهما بنشر صوره مع أبنائه، دون الزوج أو الزوجة.



