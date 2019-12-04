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منوعات

عرض زواج مرعب.. شاب يخطط لعملية سطو مسلح لطلب يد حبيبته | شاهد

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:20 م
صدى البلد
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هدير علاء
قرر شاب أمريكي التخلي عن الرومانسية تمامًا أثناء قيامه بطلب يد صديقته، ولجأ إلى طريقة غريبة من نوعها، ويمكن القول إنها "مرعبة"، كي يعرض عليها الزواج، حيث خطط لعملية سطو مسلح مزيفة وقدم لها خاتم الخطوبة خلالها في واقعة تكاد لا تُصدق.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، أن الشاب "ريموند جوليانو" استعان بـ"لص مسلح مزيف" كي يقتحم أحد المتاجر في ولاية "نيويورك" الأمريكية أثناء تواجده برفقة صديقته هناك للتسوق.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الصحيفة عملية السرقة المزيفة لخزينة المتجر، والتي بالطبع استخدم فيها اللص المزعوم "مسدسًا مزيفًا" لتهديد الموظف بالمتجر، والذي كان بدون شك على علم بالأمر بدوره، وطالبه بوضع النقود الموجودة بالخزينة داخل حقيبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن موظف المتجر أخبر الشاب وصديقته بأنه قد تعرض للسرقة بعد مغادرة اللص المزيف مباشرة، ولم تمض سوى بضع لحظات حتى عاد الأخير مرة أخرى، وبدأ في تهديد الثلاثة وطالبهم بالتراجع إلى داخل المتجر، وأصيبت الفتاة بحالة هلع وشرعت في البكاء، في حين طلب منها "جوليانو" الجلوس على الأرض، وبعد ذلك توجه اللص نحوهما وأخذ يقول إنه عليه إيجاد حل للمشكلة، قبل أن يسأل الشاب عما إذا كانت الفتاة هي حبيبته، ليرد عليه هو مؤكدًا ذلك.

ووفقًا للصحيفة، فإن اللص المزيف قال له بعد ذلك "ماذا تعني.. أنت لست متزوجًا؟.. أنا لا أرى خاتمًا"، ومن ثم كانت المفاجأة حيث أخرج خاتم زواج من الحقيبة التي كان يحملها وقدمه للشاب قائلًا: "ماذا تنتظر؟".

وبالفعل عرض الزواج على صديقته، التي لم تكن تصدق ما يحدث في البداية، إلا أنها بالرغم من كل ما مرت به وافقت على الزواج منه.

الجدير بالذكر أن "جوليانو" قرر طلب يد صديقته مرة ثانية بطريقة أقل رعبًا وأكثر رومانسية؛ ونقلت "ديلي ميل" عنه قوله إنه كان يشعر بالسوء حيال طريقته في طلب يدها، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أنها كانت ترغب في أن يكون عرض الزواج بهذا الشكل، ولذلك فقد اصطحبها في نزهة رومانسية ليعرض عليها الزواج مجددًا.
عرض زواج مرعب.. شاب يخطط لعملية سطو مسلح لطلب يد حبيبته | شاهد
عرض زواج مرعب.. شاب يخطط لعملية سطو مسلح لطلب يد حبيبته | شاهد
عرض زواج مرعب.. شاب يخطط لعملية سطو مسلح لطلب يد حبيبته | شاهد
عرض زواج مرعب.. شاب يخطط لعملية سطو مسلح لطلب يد حبيبته | شاهد
عرض زواج مرعب.. شاب يخطط لعملية سطو مسلح لطلب يد حبيبته | شاهد
عرض زواج مرعب.. شاب يخطط لعملية سطو مسلح لطلب يد حبيبته | شاهد
عرض زواج مرعب.. شاب يخطط لعملية سطو مسلح لطلب يد حبيبته | شاهد
عرض زواج مرعب.. شاب يخطط لعملية سطو مسلح لطلب يد حبيبته | شاهد
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