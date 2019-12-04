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حوادث

مباحث أبوتيج تضبط ورشة لتصنيع الأسلحة يديرها عاملين بقرية باقور

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:12 م
مركز شرطة أبوتيج
مركز شرطة أبوتيج في أسيوط
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إيهاب عمر
نجحت وحدة مباحث مركز شرطة أبوتيج في أسيوط، برئاسة الرائد محمد عطية، رئيس المباحث، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يدرها عاملين بقرية باقور وبحوزتهما 4 قطع سلاح وأدوات ومعدات التصنيع.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة المباحث أكدتها التحريات تفيد بقيام عاملين بتحويل منزلهما لورشة لتصنيع الأسلحة النارية المحلية والاتجار فيها وذلك بقرية باقور دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة شنت حملة أمنية بمشاركة المقدم عمرو نعمان، رئيس فرع البحث بالجنوب، والرائد محمد عطية، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه الضباط فادي سليمان ومحمد جمال الصباغ وطارق محمد عوض ومحمد ابو صغير ونورابوالدور، استهدفت منزل المذكريين.

وأسفرت الحملة عن ضبط "أحمد.م.ص-36 عاما-عامل" سبق اتهامه في قضية جنايات لعام 2004 وشقيقه "حسن.م.ص-29 عاما-عامل" ومقيمان قرية باقور وبجوزتهما طبنجة حلوان وطبنجة ساقية و2 فرد محلي الصنع و124 طلقة متنوعة وأدوات التصنيع عبارة عن 2 بنز حديدي و2 مقبض طبنجة و4 إبرة سلاح و5 سوسته وصاروخ و2 ماسورة مياه لتقطيع وأزميل خشبي واسطوانة بوتاجاز صغيرة و6 مفك كهربائي و2 مفتاح انجليزي وسلك كهربائي منشار حدادي و5 كماشة وورق صنفرة.

تحرر المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
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