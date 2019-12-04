سقوط عصابة سرقة التكاتك بالقاهرة .. صورة

فى ضربة موجعه لعصابات سرقات الدراجات البخارية بالقاهرة ، نجح رجال المباحث باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى الايقاع بعصابة تخصصت في سرقة التكاتك بمدينة السلام



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادها أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية " توك توك " بإسلوب " توصيل الأسلاك " وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما



و اعترفا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها داخل احدي الجراجات الكائنة بدائرة القسم لدي عميليهما " سيئي النية " وهما سائق ومالك الجراج اللذان أقرا بشرائهما الدراجات البخارية المضبوطة بحوزتهما من المتهمان للتصرف فيها بالبيع وإنهما علي علم بأنها من متحصلات حوادث سرقة