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أخبار العالم

بوتين يعلن تزويد القوات البحرية الروسية بأسلحة جديدة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:17 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواصلة بلاده تزويد قواتها البحرية مثلها في ذلك مثل سائر أفرع القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة.
وقال بوتين - خلال اجتماعه مع المسئولين العسكريين، حسبما نقلت وكالة أنباء /سبوتنك/ الروسية - إن القوات البحرية تستلم خلال العام الحالي أكثر من 480 قطعة سلاح وعتاد عسكري جديدة؛ منها غواصتان و23 سفينة سطح وسفينة مساندة و3 طائرات و4 منظومات صاروخية لخفر السواحل وأكثر من 400 صاروخ وطربيد.
وفي ما يخص القوات الاستراتيجية غير النووية التابعة للأسطول البحري الحربي الروسي، تشكل السفن المزودة بصواريخ "كاليبر" قوتها الرئيسية. حيث أوضح بوتين أن صواريخ "كاليبر"، التي تعتبر من أسلحة الدقة العالية، تستطيع أن تصيب الأهداف على بعد 1.5 ألف كيلومتر.
يُذكر أنه يُجرى تزويد القوات النووية البحرية الروسية بغواصات جديدة من فئة "بوريه"، إلى جانب صواريخ "بولافا". كما تمثل الأسلحة الحديثة اليوم 68% من أسلحة القوات البحرية الروسية.
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