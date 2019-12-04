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أخبار العالم

في اليوم الأخير للقمة.. ستولتنبرج: مواجهة بزوغ الصين على رأس طاولة زعماء الناتو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:18 م
الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج
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دعاء أبوهشيمة
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، أن قادة الحلف سيناقشون مجموعة واسعة من القضايا، خلال اجتماعهم في وقت لاحق من اليوم، أبرزها مكافحة الغرهاب وتحديد الأسلحة وعلاقتنا مع روسيا وومواجهة بزوغ الصين؛ وذلك خلال القمة التي تختتم أعمالها اليوم في لندن.

ووفقا للموقع الرسمي للحلف "nato.in"، وقال ستولتنبرج في مؤتمره الصحفي على هامش اليوم الثاني والأخير لأعمال القمة المنعقدة بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الحلف: "لقد شهدنا بزوغ الصين بما في ذلك استثماراتها في القدرات دفاعية".

وتابع ستولتنبرج: "تعد الصين ثاني أكبر دولة تجري استثمارات دفاعية بعد أمريكا ولديها قدرات حديثة بما فيها الأسلحة النووية".

وأضاف: "علينا أن نتصدى لصعود الصين معا، وأتطلع إلى قيام الحلفاء بذلك للمرة الأولى مرة في هذه القمة".

وقال الأمين العام للحلف: "منذ عام 2016، أضاف الحلفاء الأوروبيون وكندا 130 مليار دولار أمريكي إلى ميزانية الدفاع. وسيرتفع هذا الرقم إلى 400 مليار بحلول عام 2024. وهذا أمر غير مسبوق إذ يجعل الناتو أقوى".

واختتم: "بالطبع سيتناول القادة أيضا العديد من القضايا الأخرى بما في ذلك جاهزية قواتنا، والفضاء كمجال تشغيلي وأيضا مرونة البنية التحتية الحيوية لدينا، بما في ذلك 5G. لذلك هناك مجموعة واسعة من القضايا"

ويرى حلف الناتو تهديدا أمنيا ضد دول الحلف في تنامي القدرات العسكرية الصينية، وخصوصا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
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