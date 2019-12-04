22 لاعبًا بمعسكر المصري بالسويس استعدادًا لمباراة قنا بكأس مصر

أعلن الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق والذي يبدأ عصر اليوم بالسويس استعدادًا لمباراته بدور ال 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره فريق نادي قنا وهي المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء غدًا الخميس على ستاد الجيش بالسويس.



وتضم القائمة 22 لاعبًا على النحو التالي :

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة

خط الدفاع : أحمد شوشة ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، عمر كمال ، محمود حمد ، بهاء مجدي.

خط الوسط: عمرو موسى ، فريد شوقي ، مفتاح طقطق ، حسن علي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، اسلام عطية ، أحمد عادل ميسي ، أيمن ندا.



خط الهجوم : حسين رجب ، أحمد ياسر ، محمود وادي ، أوستين أموتو.