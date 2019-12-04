ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

22 لاعبًا بمعسكر المصري بالسويس استعدادًا لمباراة قنا بكأس مصر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:16 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أعلن الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق والذي يبدأ عصر اليوم بالسويس استعدادًا لمباراته بدور ال 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره فريق نادي قنا وهي المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء غدًا الخميس على ستاد الجيش بالسويس.

وتضم القائمة 22 لاعبًا على النحو التالي :
حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة
خط الدفاع : أحمد شوشة ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، عمر كمال ، محمود حمد ، بهاء مجدي.
خط الوسط: عمرو موسى ، فريد شوقي ، مفتاح طقطق ، حسن علي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، اسلام عطية ، أحمد عادل ميسي ، أيمن ندا.

خط الهجوم : حسين رجب ، أحمد ياسر ، محمود وادي ، أوستين أموتو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي يفوز على المصري وديا

مدافع المصري يتعرض لارتجاج في المخ ويغادر في سيارة إسعاف

ضم 3 لاعبين جدد .. إيهاب جلال يحسم قائمة المصري الإفريقية لمواجهات الكونفدرالية

استعدادا لـ نواذيبو الموريتاني .. خماسية نظيفة للمصري في مرمى الجمارك

21 لاعبا في قائمة المصري استعدادا لملاقاة نواذيبو الموريتاني

استعدادا لـ نواذيبو الموريتاني .. المصري يفوز على الرباط بثلاثية نظيفة

ترشيحاتنا

إليسا تخوض تجربة صحفية جديدة كـ رئيس تحرير .. تفاصيل

خالد النبوي يتصدر تويتر بسبب ممالك النار

بعد طرحها رسميا .. سعر ومواصفات السيارة MG 5 الجديدة في مصر .. صور

حدث ليلاً .. طلاق أصالة وطارق العريان.. غلق قناة TeN الفضائية.. اختناق 31 طالباً في معمل مدرسة

دعاء قبل الامتحان والمذاكرة

اخبار الفن | انفصال أصالة وطارق العريان.. وأحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبدنجاني .. روجينا: ما تبحث عنه يبحث عنك

عرض زواج مرعب.. شاب يخطط لعملية سطو مسلح لطلب يد حبيبته | شاهد

بالأسود.. سلاف فواخرجي في أحدث ظهور بصحبة أصدقائها