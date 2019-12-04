خبيرة روسية: موسكو ستفقد نفوذها العالمي إذا لم تهتم بمصالحها في إفريقيا

توقعت مدير معهد الدراسات الإفريقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية إيرينا أبراموفا أن تفقد موسكو نفوذها العالمي ما لم تول اهتماما لمصالحها في إفريقيا التي ينافسها عليها جميع الجهات الفاعلة العالمية الآن.

وقالت أبراموفا - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إن "إفريقيا هي المنطقة التي يتداخل فيها جميع الجهات الفاعلة البارزة نظرا لموقعها الجغرافي بين الشرق والغرب الذي يضعها في ذروة الجدل بين جميع اللاعبين السياسيين، ما يعني وجودها بين أوروبا وأمريكا من جهة وبين الصين والهند ودول أخرى من ناحية أخرى.

وأضافت: "إذا كانت روسيا تشكل قوة عظمى، فسوف تفقد نفوذها العالمي بدون أن تحدد موقعها في إفريقيا أيضًا".

وأفادت الخبيرة السياسية الروسية بأن حقيقة تخرج العديد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين في القارة الإفريقية في الجامعات الروسية وتحدثهم اللغة الروسية بشكل جيد تسهم في تقوية العلاقات الروسية الإفريقية، مضيفة أن جيلًا جديدًا على وشك الاستيلاء على إفريقيا؛ ولهذا السبب يجب على موسكو الحفاظ على العلاقات الثقافية المتينة القائمة بالفعل مع قارة إفريقيا.

وأكدت أن الدول الأفريقية تمتلك ربع الأصوات في هيئات الأمم المتحدة، مضيفة أن التعاون مع هذه الدول من شأنه تمكين موسكو من تعزيز مصالحها في المنصات الدولية بشكل أكثر نجاحًا.

وترى أبراموفا أن توسيع التعاون مع الدول الأفريقية مفيد للغاية لروسيا من الناحية الاقتصادية.

