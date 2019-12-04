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أخبار البلد

منظمة المرأة العربية تدعو لتعزيز إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:22 م
صدى البلد
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أمل مجدي
قالت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية إن الإعاقة ليست قضية صحية فحسب، بل هي قضية تتعلق بحقوق الإنسان وبالتنمية.

ودعت إلى بذل مزيد من الجهود لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وإزالة العقبات التي تحول دون إبراز إمكاناتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بمشاركتهم في الفعل التنموي.

ولفتت إلى أن أهداف التنمية المستدامة 2030 تتضمن عدم استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من التنمية .

وشددت على ضرورة الالتزام الدولي تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في مختلف المجالات.

وأكدت منظمة المرأة العربية تحرص على أن تضم جميع الندوات التدريبية التي تعقدها لصالح النساء العربيات، نساء من ذوات الإعاقة إيمانًا من المنظمة بضرورة مساهمتهن في التنمية المجتمعية.
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