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أخبار العالم

داعش لطيف.. تعليق صادم من ترامب لـ ماكرون

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:16 م
ماكرون وترامب
ماكرون وترامب
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شيماء مصطفى
مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائهما، أمس الثلاثاء، على هامش أعمال قمة الناتو المقامة بالعاصمة البريطانية لندن، بسبب التوتر الذي ساد بينهما خلال المؤتمر الصحفي.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال ترامب، وهو يمازح ماكرون: "هل تريد بعض مقاتلي داعش اللطفاء؟"، وذلك بعدما قال إن الولايات المتحدة اعتقلت عددا ضخما من مقاتلي داعش، وأغلبهم من أوروبا وفرنسا تحديدا.

وأضاف ترامب: "يمكنني أعطاءهم لك، ويمكنك أن تأخذ من تريد"، ليرد ماكرون ساخرا: "لنكن جادين، إن العدد الكبير جدا من المقاتلين لديك على الأرض، هم المقاتلون القادمون من سوريا والعراق والمنطقة.

وتابع الرئيس الفرنسي قوله لـ ترامب: "صحيح أن لديك مقاتلين أجانب قادمون من أوروبا، لكنها أقلية ضئيلة من إجمالي المشكلة التي لدينا في المنطقة".

وأشار إلى أن الأولوية الآن تبقى لمحاربة تنظيم داعش، مؤكدا أنه أمر لم ينته بعد.
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