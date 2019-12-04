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أخبار البلد

الوكيل: برنامج المحطات النووية نواة للبحث العلمي ويساهم في توفير فرص عمل

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:23 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية إن المشروع النووي سيعمل علي إيجاد فرص عمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الانشطة المصاحبة للمشروع ،كما سيؤدي إلي رواج اقتصادي في منطقة موقع الضبعة والمناطق المحيطة من خلال فتح أسواق جديدة اثناء عمليات الانشاء والتشغيل لتدبير احتياجات المعيشة اليومية.

وأوضح الوكيل خلال المنتدي العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وازالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، الاستفادة من تطوير البنية التحتية من مرافق (مياه – كهرباء – طرق - اتصالات) كما سيتم الاستفادة من تطوير الخدمات الصحية (مستشفيات متطوةر- خدمات اسعاف- والتعليمية (مدارس فنية متطورة – وأقسام جامعية) والترفيهية (حدائق – متنزهات – دور للسينما ).

وتابع انه يمكن لبرنامج المحطات النووية أن يكون نواة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حيث أنه وثيق الصلة بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية وبعلوم البيئة وغيرها.

وأكد ان مشروعات الطاقة النووية السلمية أحد الركائز الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
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