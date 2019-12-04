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محافظات

محافظ سوهاج يعتمد علاوة الحد الأدني للعاملين المثبتين على الصناديق الخاصة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:23 م
صدى البلد
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خالد رياض
اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، علاوة الحد الأدنى لجميع العاملين المثبتين على حساب الصناديق الخاصة بالمحافظة لمن أمضى ثلاث سنوات في الدرجة الوظيفية، بواقع 100 جنيه شهريا اعتبارا من يوليو الماضي .

وأوضح محافظ سوهاج أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات مجلس الوزراء بشأن تحسين أحوال العاملين بالجهاز الإداري لمواجهة متطلبات الحياة، ومراعاة البعد الاجتماعي ليشمل أصحاب الدخل المحدود من العاملين.

ومن جانبه قال اللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة أنه يستفيد من تلك العلاوة 1300 من العاملين على حساب الصناديق، مشيدا بجهود الإدارة العامة لشئون العاملين بالديوان العام، وإدارة الإستحقاقات على الجهد المبذول.
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