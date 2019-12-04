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محافظات

مصنع أبوخريطة بالمنوفية حلم طال انتظاره.. والمحافظ: سنطرحه للاستثمار خلال شهر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:39 م
صدى البلد
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مروة فاضل
بعد القضاء علي مقلب القمامة الذي كان يسمى بأبو خريطة بمدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية والذى كان كارثة في قلب العاصمة ونجحت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع المحافظة في القضاء عليه واعدين بإنشاء مصنع لتدوير القمامة بدلا منه.

حلم طال انتظاره رفعت اللافتات بانشاء المصنع وتاخر التنفيذ وسط وعود يومية من المسئولين ببدء التنفيذ إلا أن تراكمت القمامة علي بعد خطوات من الارض المخصصة لانشاء المصنع وارتفعت اكوام القمامة وانتشرت الأدخنة بمدخل مدينة شبين الكوم وبجوار أكبر مواقف السيارات مما أدى إلى استياء الأهالي وتكرار شكواهم.

ومن المتوقع أن يخدم المصنع الجديد لتدوير القمامة أكثر من 36 قرية ومركز وذلك للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها بعد أكثر من 30 عاما عانى فيها أهالى حى غرب شبين الكوم من مقلب القمامة الذى كان يسبق مكان اقامة المصنع والذى تم نقله إلي المدفن الصحي بمدينة السادات.

فعلى مساحة 5 أفدنة بتكلفة تقدر بـ40 مليون جنيه يقام المصنع الجديد بأحدث التكنولوجيا العالمية و بسعة إنتاجية تصل الى 500 طن يوميا من القمامة وسيضم خط انتاج متكامل لإجراء عملية الفرز وفق الاشتراطات البيئية والصحية والعلمية تكفل الإستفادة من هذه النفايات والحصول على سماد عضوى ووقود الـRPF لاستخدامه في مصانع الأسمنت.

وفي أولى جوالاته وقراراته أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تعليماته بطرح مصنع تدوير القمامة بأبو خريطة بمدينة شبين الكوم للاستثمار من خلال شركات متخصصة وذو خبرة عالية في مجال تدوير القمامة.

جاء ذلك خلال تفقده المصنع للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تنفيذ المراحل النهائية للمصنع على أرض الواقع .

أكد محافظ المنوفية علي انتهاء الأعمال المدنية والإنشائية للمصنع ، وأضاف بأنه سيتم تركيب جميع معدات خط الفرز في موعد أقصاه شهر يبدأ من يوم 10/12/2019 ويعقبه تجربة التشغيل .

ووجه محافظ المنوفية برفع كفاءة الطرق المؤدية للمصنع ورصفها وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه التشغيل ، مؤكدًا علي أن مصنع تدوير القمامة يعد من المشروعات الهامة على أرض المحافظة التي تساهم في خلق فرص عمل وإحداث تنمية من خلال الارتقاء بمنظومة النظافة .
مصنع أبوخريطة بالمنوفية حلم طال انتظاره.. والمحافظ: سنطرحه للاستثمار خلال شهر
مصنع أبوخريطة بالمنوفية حلم طال انتظاره.. والمحافظ: سنطرحه للاستثمار خلال شهر
مصنع أبوخريطة بالمنوفية حلم طال انتظاره.. والمحافظ: سنطرحه للاستثمار خلال شهر
مصنع أبوخريطة بالمنوفية حلم طال انتظاره.. والمحافظ: سنطرحه للاستثمار خلال شهر
مصنع أبوخريطة بالمنوفية حلم طال انتظاره.. والمحافظ: سنطرحه للاستثمار خلال شهر
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