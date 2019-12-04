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حوادث

ضبط نصاب استولى على 2 مليون و400 ألف جنيه من مواطنين بالإسكندرية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:40 م
صورة أرشيفية - نقود
صورة أرشيفية - نقود
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أحمد عبد العزيز
نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الحاصلات الزراعية.


تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من مدير شركة للإستيراد والتصدير و2 آخرين، جميهم مقيمين بالإسكندرية، بقيام صاحب مصنع مواد غذائية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وسبق إتهامه في قضية (شيك)، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2 مليون و400 ألف جنيه، بزعم استثمارها لهم في مجال تصدير الحاصلات الزراعية للخارج، من خلال شركة وهمية، وإيهامهم بملكيته لتلك الشركة خلافًا للحقيقة.

بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم ضبط المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة العطارين، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
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