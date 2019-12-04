6 خبراء دوليين في مجال الاتصالات و الذكاء الاصطناعي يشهدون افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لحاسبات عين شمس

ينطلق صباح الأحد الموافق 8 من ديسمبر 2019 المؤتمر الدولي لكلية الحاسبات و المعلومات بجامعة عين شمس فى الحوسبة الذكية و نظم المعلومات بفندق تريومف التجمع



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمي و الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث و إشراف و تنظيم الأستاذ الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية و رئيس المؤتمر و الدكتورة رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر و وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث.



يشهد فاعليات المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات تكنولوجيا المعلومات و الحوسبة و الذكاء الاصطناعي و الاتصالات من كبريات الجامعات الدولية من بينها " الولايات المتحدة الأمريكية، انجلترا، بلجيكا ، هولندا "، من بينهم " بروفسير فيليب من جامعة إلينوي في شيكاغو و التى تحتل المرتبة 231على العالم و هو متخصص فى علوم الحاسب و نشر أكثر من 500 بحث فى علوم الحاسب ووفقا لجوجل سكولر Google scholar فهو يعد من بين العشر الأوائل على العالم فى مجال علوم الحاسب ، بروفسيور جو من الكلية الإمبريالية بلندن و التى تحتل المرتبة 8 على العالم وهو مدير معهد علوم البيانات فى الكلية الامبريالية و نشر أكثر من 250 بحث فى علوم البيانات



و بروفسيور ماى كولا من جامعة ايندهوفن للتكنولوجيا فى هولندا و التى تحتل المرتبة 102 على العالم وهو متخصص فى التنقيب عن البيانات و نشر أكثر من 100 بحث فى التنقيب عن البيانات و الذكاء لاصطناعى ، وبروفسيور تون من جامعة أنتويرب ببلجيكا و التى تحتل المرتبة 223 على العالم و هو متخصص فى التنقيب عن البيانات ونشر أكثر من 80 بحث فى التنقيب عن البيانات وتعلم الآلة ، و بروفسيور طارق من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأميريكية و التى تحتل المرتبة 86 على العالم و هو متخصص فى هندسة الحاسب و نشر أكثر من 250 بحث فى هندسة و تكنولوجيا الحاسب ، و بروفسير سارما من جامعة جامعة فيدزمي للعلوم التطبيقية ، لاتفيا و هى متخصصة فى علوم الحاسب و نشرت أكثر من 90 فى بحث.



يقام المؤتمر بالتعاون مع الجامعة البريطانية و جامعة المستقبل و شركة هواوي و الجامعة المصرية الصينية