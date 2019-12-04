ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

محافظ الدقهلية الجديد بالبرلمان.. والسجيني: "خرج من رحم المحليات.. ويمثل جيل الشباب الذي نتمناه"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:48 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، الأربعاء، حضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجديد، كأول محافظ يحضر للبرلمان من حركة المحافظين الأخيرة، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدد من المشكلات بالمحافظة.

وقال المهندس أحمد السجينى، في بداية كلمته بالاجتماع، إن اللجنة عقدت عدة جلسات خلال السنوات الماضية، بشأن مشكلات محافظة الدقهلية وبحضور المحافظين، ولكن اجتماع اليوم مختلف عنها، لوجود محافظ الدقهلية الجديد الذى تولى المسئولية مؤخرا، والذي عرفناه سكريتر عام لمحافظتى المنوفية، والدقهلية من قبل، وكان يحضر اجتماعات اللجنة، للرد على طلبات الإحاطة، مشيرا الى انه محافظ خارج من رحم المحليات ما يجعله محافظ مختلفا، على وعي بالمبادئ العسكرية المصرية التى شرب منها، كما انه يعد نموذجا يطور نفسه.

وأشاد السجينى، بالسيرة الذاتية لمحافظ الدقهلية، مشيرا إلى أنه يمثل جيل الوسط، حيث انه مسئول كبير بدرجة وزير يتولى سلطة محلية بمحافظة كبيرة، وهو ما يعد بالنسبة لنا تجربة جيدة كنا نحلم بها.

وتابع، خلال اجتماعات اللجنة من قبل، كنا نتحدث عن محافظ تتوفر فيه تلك القواعد والثوابت، بحيث يكون على دراية بالمحليات وسنه مناسب.

وشدد السجينى، على ضرورة أن يكون بجوار الفهم في المحليات، ان يكون هناك علاقة جيدة مع شركاء النجاح، من المواطن والسلطات المختلفة، والتي تأتي في مقدمتها البرلمان، حيث ان نواب الشعب هم ممثلين الشعب، ويمثلون سلطة الشعب.

واستطرد، "إذا كان المسئول جاى يخدم الشعب ومش عارف يتعامل مع ممثلين الشعب، فاى حاجة هيعملها بعد كده هي والعدم سواء، وهنا اشير الى ان تجربتنا مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إيجابية، كما أرى ذلك في عيون النواب وهم يرحبون به قبل الاجتماع"، موجها حديثه للمحافظ، ، " ويارب تكون عند حسن ظننا واحلامنا بيك، فانت تمتلك المقومات ويتبقى النتيجة على أرض الواقع".

وانتقد السجينى، فكرة اختيار أستاذ جامعة او طبيب، بمناصب محافظ او القيادات المحلية، قائلا، "اجيب أستاذ جامعى من عيادته لمحافظ يجلس مع رؤساء أحياء ومحليات ووكلاء وزارة ومدير امن وهو بتاع السماعة، نتمنى ان لما اجيب المحافظ يكون أخد فترة في منصب نائب محافظ أو سكرتير عام أو سكريتر مساعد او تولى رئاسة حى أو مدينة، وذلك لتوفير جهد كبير وتخفيف للصدمات والمشاكل".

واختتم السجينى كلمته، بأنه يرى أن هناك قناعات بدأت تتولد حول هذه الفلسفة، وظهر ذلك في التغييرات الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إبراهيم ناجى الشهابى يؤدي اليمين نائبا لمحافظ الجيزة.. شاهد

المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية .. 16 محافظا يتسلمون أعمالهم ..23 نائبا منهم 7 سيدات قوة شبابية تحرك المحليات

برلماني يشيد بنسبة الشباب في تعيينات المحافظين الجدد

طلب إحاطة عاجل لاستدعاء المحافظين الجدد أمام البرلمان لعرض رؤيتهم للتطوير

محطة رصف كفر الشيخ تثير أزمة بالبرلمان.. ومسئول: مش لاقيين كادر بشري يديرها.. ووكيل المحلية: مشاركة النواب بالخطط الاستثمارية للمحافظات ضرورة

محافظ الدقهلية الجديد لأول مرة من البرلمان: جايين نخدم المواطن مش نتباهى بالمنصب

ترشيحاتنا

فيديوجراف| تفاصيل طلاق أصالة وطارق العريان

تشارليز ثيرون تخطف الأنظار خلال الترويج لفيلمها الجديد Bombshell في لندن ..صور

حدث ليلاً .. طلاق أصالة وطارق العريان.. غلق قناة TeN الفضائية.. اختناق 31 طالباً في معمل مدرسة

اخبار الفن | انفصال أصالة وطارق العريان.. وأحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب

خسائر كبيرة .. تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة قبل إغلاق قناة ten

النقاز ينضم لنادٍ آخر في يناير بعد فسخ تعاقده مع الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جولة داخل منزل مؤسس فيس بوك "مارك زوكربيرج"

بالكاجوال ... شاهد إطلالة بشرى من مراكش المغرب

تشارليز ثيرون تخطف الأنظار خلال الترويج لفيلمها الجديد Bombshell في لندن ..صور