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أخبار البلد

أمجد الوكيل: التعاون الدولي في المجال النووي يقلل المخاطر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:36 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النوويه، ان مصر دائما داعمة لجهود جامعة الدول العربية كأداة رئيسية للعمل العربي المشترك، وبما يساهم في تعزيز المسيرة العربية المشتركة.

وتابع ان مصر تولى اهتمامًا كبيرًا للتعاون العربي الجماعي في مجالات العلم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة، وكذلك تنمية العلاقات الثنائية بين الدول العربية.

وأوضح خلال المنتدي العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وازاله ملوحه مياه البحر بالطاقه النووية، لا شك ان تعزيز التعاون العربي والدولي في المجال النووي يؤدي إلى تقليل المخاطر بالنسبة لكل بلد نتيجة لتضافر الجهود ومشاركة الخبرات وتبادل الممارسات الجيدة بين الدول،

واوضح الوكيل ان مصر دعمت التعاون الإقليمي ولعبت دورًا رئيسيًا في تقاسم والحفاظ على المعرفة فيما يخص الأمن والأمان النوويين في المنطقة.

و الهيئة العربية للطاقة الذرية تمثل مثالا اخر لدعم مصر للعمل العربي المشترك من خلال دورها المؤسس في هذه المنظمة العلمية العربية المتخصصة التي تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى بالعلوم النووية وتطبيقاتها في المجال السلمي كما تسعى إلى تطوير العمل العلمي العربي المشترك ومواكبة التقدم العلمي والتقني العالمي ومن خلال استضافتها للفاعليات التي تنظمها الهيئة العربية مثل هذا المنتدي وغيره من المنتديات الاخري.
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