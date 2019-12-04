لجأت للقضاء | ممثلة كويتية تعلن عن تعرضها للتحرش

كشفت الفنانة الكويتية حلا نورة عن تعرضها إلى التحرش من قبل أحد الأشخاص، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام .



وعلقت قائلة: "بنات لا تسكتون عن حقكم من أشباه الرجال المتحرشين واللي يهددون بالذات المرأة المتزوجة ويبي يهدم بيتها مع زوجها أي بنت، أي أم، أي زوجة، أو أي بنت مقبلة على الزواج لا تسمحون لهم يعيشون الدور والقوة عليكن أشباه الرجال اللي يتعرض لكم بالتحرش".



وأضافت: "ترا قانون المرأة حافظ حقوقها بالكامل وفي السوشيال ميديا تقدرون تخلوها قضية رأي عام وصدقوني اللي يهدد جبان وما يسوى شيء واللي يهدد بالذات بنت متزوجة هذا شيطان نجس ومو رجل وحرام يعيش وتسكتون عنه عشان لا يتمادى ويستمر في تهديدات لكل بنات الأوادم اللي يتعرض لهم".



وتابعت: "بس ما أقدر أقول شيء أكثر وقريب بصارحكم وأقولكم كل اللي صار معاي وحسبي الله ونعم الوكيل، والمحامي حسين بن شيبه تصرف بالموضوع بسرعة شكرًا له".

