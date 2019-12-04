المحاكمات في يوم.. إلغاء حكم الإعدام لقاتل ضابط مرور كفر الشيخ.. انتحل صفة ضابط.. المشدد 5 سنوات لكهربائي سرق دراجة بخارية بإمبابة

-السجن المشدد 3 سنوات لسائق شرع فى سرقة دراجة بالإكراه بالمعصرة

- الحبس سنة لمتهم بحيازة الحشيش داخل سجن 15 مايو



قضت محكمة النقض بقبول طعن "يونس .أ" المتهم بقتل النقيب مصطفى سمير بدوى الضابط بمرور كفر الشيخ والمحكوم عليه بالإعدام فى منتصف شهر مارس من العام الماضي وإعادة المحاكمة.



كانت محكمة جنايات كفر الشيخ ، برئاسة المستشار السيد سرحان قد قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بإعدام "يونس .أ" المتهم بقتل النقيب مصطفى سمير بدوى الضابط بمرور كفر الشيخ عقب استبيان رأي فضيلة مفتى الجمهورية.



وكانت نيابة كفر الشيخ الكلية برئاسة المستشار احمد شطا قد إحالة المتهم "يونس .أ" 23 سنة إلى المحكمة لاتهامه بقتل النقيب مصطفى سمير بدوي الضابط بإدارة مرور كفر الشيخ عمدا ..والاستيلاء على السلاح "الميرى" الخاص بالمجني عليه.. ووقوعه تحت تأثير مخدر الحشيش، وقيام المتهم بإطلاق النيران على الضابط المجني عليه الذي كان يؤدي عمله بشارع الخليفة المأمون بوسط مدينة كفر الشيخ.



حيث أوقف المتهم سيارته فور رؤيته للضابط وترجل منها وحدثت مشادة كلامية بينهما نظرا لقيام الضابط بسحب رخصة الجاني قبل وقوع الحادث بساعات قليلة ..وتطور الأمر إلى قيام الجاني باختطاف السلاح الميرى الخاص بالضابط وأطلق عليه النيران من مسافة قريبة ليصاب بطلق ناري بالصدر وتمكن أفراد القوة المرافقة للضابط من السيطرة على الجاني وانتزاع السلاح منه وسط ذهول المارة ..وتم نقل الضابط إلى مستشفى كفر الشيخ العام وفشلت محاولات إنقاذ حياته.





كما عاقبت محكمة جنايات الجيزة كهربائى بالسجن المشدد 5 سنوات انتحل صفة ضابط شرطة و2 آخرين لسرقة دراجة بخارية بإمبابة.



صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم وعضوية المستشارين أحمد عزت أبو الفضل وطلبة فوزى شلبى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد سيد ووائل سيد.



كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم م.س.ق، محبوس، 29 سنة، كهربائى بسرقة الدراجة البخارية المملوكة لـ وائل. م وقيادة المجنى عليه محمد. ح وكان ذلك بالطريق العام بالإكراه الواقع عليه بأن قاما باستيقافه واستقلال الدراجة البخارية بزعم توصيله إلى أحد المناطق وحال وصوله فوجئ بقيادة المتهم الأول بتهديده بمحدث صوت وكلبش ما بث الرعب فى نفس المجنى عليه فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات حال كون المجنى عليه لم يتجاوز ال 18 سنة.



ونسبت النيابة العامة للمتهم بإنه تداخل فى وظيفة عمومية عسكرية دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة بأن أوهم المجنى عليه بكونه ضابط شرطة فوقعت الجريمة بناء على ذلك، وقام المتهمان م.ع، 25 سنة، سائق وس.ع، 23 سنة، جزار بإخفاء الدراجة البخارية المتمثلة من جناية سرقة بالإكراه.





فيما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بمعاقبة المتهم " أحمد.ك" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالشروع فى سرقة مواطن بالإكراه فى المعصرة.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبو العلا، و محمد شرف الدين، و حسام الدين فتحى.



وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.ك"، سائق، وأخرون تهمة الشروع فى سرقة الدراجة البخارية من المجنى عليه " عمرو ربيع" بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استوقفوه وطلبوا منه توصيلهم إلى وجهتهم، وما أن ظفروا به حتى أشهروا فى وجهه سلاح أبيض، مهددين إياه وتعدوا عليه مما أحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى



وتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه، والاستيلاء على المسروقات، إلا أن جريمتهم قد خاب أثرها لسبب لا دخل لهم به وهو ضبط المتهم وتمكن باقى المتهمين من الهرب بالطريق العام.كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز سلاح أبيض بدون تصريح.



وفي سياق متصل قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بمعاقبة المتهم " أحمد.م" بالحبس سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش داخل سجن 15 مايو.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا، و محمد شرف الدين، و حسام الدين فتحي.



وأسندت النيابة "أحمد.م"، تهمة حيازة مخدر الحشيش داخل سجن 15 مايو بقصد التعاطي.



وشهد ضابط شرطة بسجن 15 مايو، أنه حال قيامه بتفتيش المسجونين بسجن 15 مايو المركزي، عثر بحوزة المتهم على لفافة بلاستيكية شفافة اللون بداخلها قطعة بنية اللون، تشبه جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، تم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيق.