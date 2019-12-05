إحصائيات.. 4.3% زيادة في أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي.. 1.9 مليون تلميذ بالتعليم الفني.. و729.7 ألف بالتجاري

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن أعداد التلاميذ في التعليم قبل الجامعي

5.4 مليون تلميذ بالمرحلة الإعدادية 1.5 مليون تلميذ بمرحلة ما قبل الابتدائى 4.3 % زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعى 1.9 مليون تلميذ بالتعليم الفني و729.7 ألف بالتجاري









كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعى للعام الدراسى 2018 /2019 بمقدار 4.3 % من إجمالي التلاميذ حيث بلغ عدد التلاميذ 24.2 مليون تلميذ مقابل 23.2 مليون تلميذ عام 2017 /2018.





وذكرت بيانات إحصائية صادرة أمس، الأربعاء، أن عدد المدارس والمعاهد الأزهرية بلغ 65.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري، مقابل 63.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2017 /2018، محققا زيادة بلغت نسبتها 3.1%.





وأشار الجهاز إلى أن عدد المدرسين فى منصب "المدرس العام" بلغ 1.21 مليون مـدرس عام، مقابل 1.19 مليون مدرس عام 2017/2018، بزيادة بلغت نسبتها 1.0% من إجمالي المدرسين، فيما بلغ عدد المدارس بالتعليم ما قبل الابتدائى 12.1 ألف مدرسة، وبلغ عدد المعاهد بالتعليم الأزهرى 1.2 ألف معهد.





ونوه بأن عدد التلاميذ بمرحلة ما قبل الابتدائى بلغ 1.5 مليون تلميذ، بنسبة 6.1 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.4 مليون تلميذ بنسبة 6.2% من إجمالى مراحل التعليم العام، و 90.3 ألف تلميذ بنسبة 5.2% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري).





وأوضح الجهاز أن عدد المدرسين بمرحلة ما قبل الابتدائى بلغ 61.3 ألف مدرس ( منهم 58.3 ألف مدرس بنسبة 5.6% من إجمالى مراحل التعليم العام، و3 آلاف مدرس بنسبة 1.8% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري).





وأضاف الجهاز أن عدد المدارس بالتعليم الابتدائى بلغ 18.8 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، و3.6 ألف معهد بالتعليم الأزهري، بينما بلغ التلاميذ بالمرحلة الابتدائية 13.1 مليون تلميذ، بنسبة 54.2 % من إجمالى المراحل التعليمية (منهم 12.2 مليون تلميذ، بنسبة 54.3% من إجمالى مراحل التعليم العام، و906.2 ألف تلميذ بنسبة 51.9% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري).





فيما بلغ عدد المدرسين بالمرحلة الابتدائية 521.7 ألف مدرس (منهم 445.8 ألف مدرس، بنسبة 42.9% من إجمالى مراحل التعليم العام، و75.9 ألف مدرس بنسبة 45.2% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري).





ولفت الجهاز إلى أن عدد المدارس بالتعليم المجتمعى (الفصل الواحد) بلغ 5 آلاف مدرسة ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر، حيث بلغ عدد التلاميذ بالتعليم المجتمعى 133 ألف تلميذ، وجاء بنسبة 0.5% من إجمالى المراحل التعليمية، فيما بلغ عدد المدرسين بالتعليم المجتمعى 8.3 ألف مدرس، بنسبة 0.7% من إجمالى المراحل التعليمية عام 2018/2019.





وأشار الجهاز إلى أن عدد المدارس بالتعليم الإعدادى بلغ 12.3 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، و3.4 ألف معهد بالتعليم الأزهرى عام 2018/2019، حيث بلغ عدد التلاميذ بالمرحلة الإعدادية 5.4 مليون تلميذ، نسبة 22.3% من إجمالى المراحل التعليمية (منهم 5.0 مليون تلميذ بنسبة 22.3% من إجمالى مراحل التعليم العام، 385.4 ألف تلميذ، بنسبة 22.1% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري).

بينما بلغ عدد المدرسين بالمرحلة الأعدادية 306.3 ألف مدرس (منهم 261 ألف مدرس بالتربية والتعليم، بنسبة 25.1% من إجمالى مراحل التعليم العام، و45.3 ألف مدرس، بنسبة 26.9% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري).





ونوه بأن عدد المدارس بالتعليم الفنى بلغ 3.7 ألف مدرسة، و2.2 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام 2018/2019، حيث بلغ عدد التلاميذ 2.1 مليون تلميذ، بنسبة 8.7% من إجمالى المراحل التعليمية (منهم 1.8 مليون تلميذ، بنسبة 7.8% بالتربية والتعليم، و354.9 ألف تلميذ، بنسبة 20.3% من إجمالى مراحل التعليم الأزهري).





فيما بلغ عدد المدرسين بالمرحلة الثانوية 149.3 ألف مدرس (منهم 106.6 ألف مدرس بالتربية والتعليم، بنسبة 10.3% من إجمالى المراحل التعليمية، و42.7 ألف مدرس أزهري بنسبة 25.4% من إجمالى المراحل التعليمية بالأزهر).





وأوضح الجهاز أن عدد مدارس التعليم الفنى بلغ 2.4 ألف مدرسة (منهم 1.2 ألف مدرسة بالتعليم الصناعى، و905 مدرسة بالتعليم التجارى، و256 مدرسة بالتعليم الزراعى عام 2018/2019).





وبلغ عدد التلاميذ بالتعليم الفني 1.9 مليون تلميذ، بنسبة 8.0% من إجمالى المراحل التعليمية (منهم 902.3 ألف تلميذ، بنسبة 46.9% بالتعليم الصناعى، و796.4 ألف تلميذ، بنسبة 41.4.0% بالتعليم التجارى (عام ــ فندقى)، و225.5 ألف تلميذ، بنسبة 11.7% بالتعليم الزراعى) من إجمالى التعليم الثانوى الفنى لعام 2018/2019.





ونوه الجهاز بأن عدد التلاميذ بالتعليم التجارى بلغ 729.7 ألف تلميذ، بنسبة 91.6%، و66.8 ألف تلميذ بالتعليم الفندقى، بنسبة 8.4% من إجمالى التعليم التجارى عام 2018/2019.





فيما بلغ عدد المدرسين 148.9 ألف مدرس بالتعليم الثانوى الفنى (منهم 93.6 ألف مدرس بالتعليم الصناعى، بنسبة 62.9%، و42.0 ألف مدرس بالتعليم التجارى، بنسبة 28.2%، و13.3 ألف مدرس بالتعليم الزراعى، بنسبة 8.9%) من إجمالى مدرسي التعليم الفنى 2018/2019.





ولفت الجهاز إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالشهادات العامة بلغ 4.7 مليون تلميذ (منهم 4.3 مليون تلميذ، بنسبة 92.3% بالتربية والتعليم، و360.3 ألف تلميذ، بنسبة 7.7% بالتعليم الأزهري، حيث بلغ إجمالى الناجحين بالشهادة الابتدائية 1.9 مليون تلميذ، بنسبة 40.6% من إجمالى الناجحين (منهم 1.8 مليون تلميذ، بنسبة 92.4% بالتربية والتعليم، و143.8 ألف تلميذ، بنسبة 7.6% بالتعليم الأزهري)، بينما بلغ إجمالى عدد الناجحين بالتعليم المجتمعى (الفصل الواحد) 20.8 ألف تلميذ، بنسبة 0.04% من إجمالى الناجحين عام 2018/2019.





فيما بلغ إجمالى الناجحين فى الشهادة الإعدادية 1.6 مليون تلميذ، بنسبة 34.1% من إجمالى الناجحين (منهم 1.5 مليون تلميذ، بنسبة 93.0% بالتربية والتعليم، و112.1 ألف تلميذ، بنسبة 7.0% بالتعليم الأزهري).





ونوه الجهاز بأن إجمالى الناجحين فى الشهادة الثانوية بلغ 633.0 ألف تلميذ، بنسبة 13.5% من إجمالى الناجحين (منهم 531.5 ألف تلميذ، بنسبة 84.0% بالتربية التعليم، و101.5 ألف تلميذ، بنسبة 16.0% بالتعليم الأزهري).





وبلغ إجمالى خريجى التعليم الثانوى الصناعى 257.9 ألف، بنسبة 5.5%، فيما بلغ عدد خريجى الثانوى التجارى العام 192.7 ألف خريج، بنسبة 4.1%، وبلغ عدد خريجى الثانوى الفندقى 19.3 ألف خريج، بنسبة 0.4%، بينما بلغ عدد خريجى الثانوية الزراعى 59.1 ألف خريج، بنسبة 1.3% من إجمالى الناجحين بالمراحل التعليمية لعام 2018/2019.