هارد ديسك وأسطوانات.. الجنايات تفض أحراز قضية أحداث مجلس الوزراء

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تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء".وقامت المحكمة بفض الأحراز، حيث ضمت كيس بلاستيكي برتقالي اللون بداخله هارد ديسك وعدد 2 اسطوانة مدمجة دون على كلا منهما برنامج الحقيقة 20 ديسمبر 2011، و21 ديسمبر 2011، وكذلك كيس بلاستيك بداخله عدد من الاسطوانات المدمجة، ودون على مظروف كلا منها أسم المتهم الوارد بالإسطوانة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وطارق محمود حسن وعضو النيابة العامة محمود عزام، وأمانة سر المشرف العام على مأمورية طرة حمدي الشناوي.كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.